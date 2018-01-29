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Дуда проанализирует закон, запрещающий "бандеровскую идеологию"

Понедельник, 29 января 2018, 01:52
Дуда проанализирует закон, запрещающий бандеровскую идеологию

Президент Польши Анджей Дуда тщательно проанализирует законопроект, предусматривающий уголовное наказание за высказывания о причастности поляков к Холокосту и пропаганду так называемой "бандеровской идеологии".

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Кшиштоф Лапиньский, передает Радио Польша.

"В этой ситуации не нужно руководствоваться эмоциями. Одновременно польская сторона должна последовательно бороться за правду. В течение многих лет слишком часто мы слышали ложь о т. н. польских лагерях смерти. Мы не можем позволить, чтобы происходили подобные вещи, и именно затем нужен этот закон. Он никак не касается научных исследований или, не приведи господь, фальсификации правды о Холокосте", - сказал Лапиньский.

Согласно законопроекту, за использование выражения "польские лагеря смерти" будет грозить штраф либо лишение свободы на три года. Закон касается преступлений нацизма и коммунизма, поправки предусматривают также уголовную ответственность за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии".

В связи с этим МИД Украины выразил обеспокоенность, заявив, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".

МИД Израиля также вызвало заместителя посла Польши в Тель-Авиве для объяснений в связи с изменениями в закон об Институте национальной памяти.

Темы: Польшаистория
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