Трамп обіцяє зробити США "великим торговим партнером" Великобританії
Президент США Дональд Трамп заявив про готовність укласти торговельну угоду з Великою Британією після її виходу з ЄС.
Про це Трамп заявив в інтерв'ю британському телеканалу ITV, пише DW.com.
Після завершення процедури Brexit США стане для Лондона "великим торговим партнером", сказав Трамп.
Американський президент також додав, що він дуже популярний у Великій Британії, а
ЄС ставиться до США "дуже несправедливо" в питаннях торгівлі.
"У мене було багато проблем з Європейським Союзом, і це може перетворитися в щось дуже велике - з точки зору торгівлі", - зазначив президент США.
Раніше міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що США готові вести переговори щодо привабливої торгової угоди з Великою Британією після того, як країна вийде з Європейського Союзу.