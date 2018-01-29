Трамп обіцяє зробити США "великим торговим партнером" Великобританії

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Понеділок, 29 січня 2018, 04:53

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність укласти торговельну угоду з Великою Британією після її виходу з ЄС.

Про це Трамп заявив в інтерв'ю британському телеканалу ITV, пише DW.com.

Після завершення процедури Brexit США стане для Лондона "великим торговим партнером", сказав Трамп.

Американський президент також додав, що він дуже популярний у Великій Британії, а

ЄС ставиться до США "дуже несправедливо" в питаннях торгівлі.

"У мене було багато проблем з Європейським Союзом, і це може перетворитися в щось дуже велике - з точки зору торгівлі", - зазначив президент США.

Раніше міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що США готові вести переговори щодо привабливої торгової угоди з Великою Британією після того, як країна вийде з Європейського Союзу.

Теми: Велика Британія США торгівля ЄС
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