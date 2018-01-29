Трамп обещает сделать США "великим торговым партнером" Великобритании

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Понедельник, 29 января 2018, 04:53

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности заключить торговое соглашение с Великобританией после ее выхода из ЕС.

Об этом Трамп заявил в интервью британскому телеканалу ITV, пишет DW.com.

После завершения процедуры Brexit США станет для Лондона "великим торговым партнером", сказал Трамп.

Американский президент также добавил, что он очень популярен в Великобритании, а

ЕС относится к США "очень несправедливо" в вопросах торговли.

"У меня было много проблем с Европейским Союзом, и это может превратиться во что-то очень большое - с точки зрения торговли", - отметил президент США.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США готовы вести переговоры о привлекательном торговом соглашении с Великобританией после того, как страна выйдет из Европейского Союза.

Темы: Великобритания США торговля ЕС
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