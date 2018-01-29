WP: Трамп хоче опублікувати секретний меморандум про нього

Президент США Дональд Трамп збирається розсекретити документ, в якому мова може йти про неправомірне розслідування проти нього.

Про це, посилаючись на The Washington Post, пише DW.com.

Намір Трампа розходиться з позицією американського Мін'юсту, де вважають, що публікувати документ було б "надзвичайно нерозсудливим", вказує газета.

Це чотирьохсторінковий документ, який був складений помічниками голови комітету з розвідки Палати представників США - Девіна Нуньєса.

Комітет займається розслідуванням втручання Росії в президентські вибори в США, а також вивчає повідомлення про упередженість міністерства юстиції щодо Трампа.

Згідно із заявами республіканців, в документі йдеться про неправомірне стеження спецслужб в період передвиборної гонки з тим, щоб підірвати кампанію Трампа.

Публікація документа проллє світло на ситуацію, вважає американський президент.

Раніше 65 американських конгресменів звернулися до комітету з розвідки Палати представників з вимогою розсекретити документ, для підтримки ініціативи використовується хештег #releasethememo.

У поширенні хештегу велику роль зіграли близько 600 акаунтів, які пов'язують з Кремлем.

Глава апарату Білого дому Джон Келлі повідомив про бажання Трампа опублікувати цей документ голові Мін'юсту США Джефу Сешнсу, сказав співрозмовник WP.

Це ще один приклад того, як Трамп намагається вплинути на хід розслідування, відзначає видання.

Трамп в останні тижні виглядав засмученим і незадоволеним і скаржився своїм помічникам, що він не розуміє, чому він не може просто віддавати накази "своїм хлопцям" з міністерства юстиції, яке він називає "міністерством юстиції Трампа", розповіли джерела газети.

Американський президент також знову почав скаржитися на те, що заступник генпрокурора країни Род Розенштейн неналежним чином курирував дії спецпрокурора США по Росії Роберта Мюллера.

За даними WP, Трамп хоче звільнити Розенштейна і сподівається, що публікація секретного документа про розслідування дозволить йому зробити перестановки в Міністерстві юстиції.