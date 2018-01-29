Папа Римський розказав, що починає і закінчує день по-українськи

Папа Римський Франциск відвідав у Римі базиліку Святої Софії, що є храмом Української греко-католицької церкви, де, зокрема, помолився за закінчення війни на Донбасі і розказав про ікону, яка нагадує йому Україну.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

Виступаючи перед вірянами, він сказав, що розуміє їхній біль за Батьківщину, яка потерпає від війни й економічних труднощів, і закликав їх не втрачати надії.

Понтифік помолився у храмі перед гробницею єпископа Стефана Чміля, який служив місіонером в Аргентині і взяв тоді 12-річного Хорхе Маріо Берґольйо, майбутнього папу Франциска, вівтарним служкою до церкви в Буенос-Айресі.

За словами папи, від єпископа-українця він дізнався про красу української церковної літургії і навіть почав вчити українську абетку.

У своєму зверненні Папа згадав видатних діячів української греко-католицької церкви.

"Він хотів та спорудив цей світлий собор, аби він сяяв, як пророчий знак свободи в роках, коли був заборонений доступ до численних місць культу. Але завдяки пережитим та пожертвуваним Господеві стражданням він приклався до спорудження іншого храму, ще величнішого та прекраснішого, будівлі з живого каміння, якою є ви", - сказав папа Франциск, маючи на увазі Верховного Архієпископа Львівського Йосифа Сліпого.

"А третя постать, яку я хочу згадати – це кардинал Гузар (Любомир - ред) (ми були введені в кардинальський сан того самого дня), який не лише був "Отцем і Главою" вашої Церкви, але й провідником і старшим братом багатьох між вами; Ваше Блаженство, Ви носите його в своєму серці, й чимало людей назавжди запам’ятають його любов, люб'язність та чуйну й молитовну присутність аж до кінця: незрячий, але бачив далеко поза межі цього світу", - нагадав Папа Римський.

Він відзначив роль українських жінок, назвавши їх "апостолками милосердної любові та віри".



"За кожним із вас стоїть мама, бабуся, що передала віру. Українські жінки – дійсно героїні", – наголосив він.

Понтифік зізнався, що кожного вечора та кожного ранку бачить святиню, яка нагадує йому Україну.

"Хочу розповісти вам один секрет. Вночі, перед тим, як іти до ліжка, та вранці, коли прокидаюсь, я завжди зустрічаюся з українцями…Щовечора, перед тим, як іти спати, цілую ікону Пресвятої Богородиці, яку мені подарував ваш Верховний Архиєпископ, і зранку також вітаюся з нею. Тож можна сказати, що розпочинаю та завершую день по-українськи", – розповів він.