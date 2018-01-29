Папа Римский рассказал, что начинает и заканчивает день по-украински

Папа Римский Франциск посетил в Риме базилику Святой Софии, которая является храмом Украинской греко-католической церкви, где, в частности, помолился за окончание войны на Донбассе и рассказал об иконе, которая напоминает ему об Украине.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

Выступая перед верующими, он сказал, что понимает их боль за Родину, которая страдает от войны и экономических трудностей, и призвал их не терять надежды.

Понтифик помолился в храме перед гробницей епископа Стефана Чмиля, который служил миссионером в Аргентине и взял тогда 12-летнего Хорхе Марио Берґольйо, будущего папу Франциска, алтарным служкой в ​​церковь в Буэнос-Айресе.

По словам папы, от епископа-украинца он узнал о красоте украинской церковной литургии и даже начал учить украинский алфавит.

В своем обращении Папа вспомнил выдающихся деятелей украинской греко-католической церкви.

"Он хотел и построил этот светлый собор, чтобы он сиял, как пророческий знак свободы в годах, когда был запрещен доступ к многочисленным местам культа. Но благодаря пережитым и пожертвованным Господу страданиям он приложился к строительству другого храма, еще более величественного и прекрасного, здания из живого камня, каковым являетесь вы", - сказал папа Франциск, имея в виду Верховного Архиепископа Львовского Иосифа Слепого.

"А третья фигура, которую я хочу упомянуть - это кардинал Гузар (Любомир - ред) (мы были введены в кардинальский сан в один и тот же день), который не только был "Отцом и Главой" вашей Церкви, но и проводником и старшим братом многих из вас; Ваше Блаженство, Вы носите его в своем сердце, и многие навсегда запомнят его любовь, любезность и отзывчивое и молитвенное присутствие до конца: незрячий, но видел далеко за пределы этого мира", - напомнил Папа Римский.

Он отметил роль украинских женщин, назвав их "апостолками милосердной любви и веры".

"За каждым из вас стоит мама, бабушка, которая передала веру. Украинские женщины - действительно героини", - подчеркнул он.

Понтифик признался, что каждый вечер и каждое утро видит святыню, которая напоминает ему об Украине.

"Хочу рассказать вам один секрет. Ночью, перед тем, как идти в постель, и утром, когда просыпаюсь, я всегда встречаюсь с украинцами ... Каждый вечер, перед тем, как идти спать, целую икону Пресвятой Богородицы, которую мне подарил ваш Верховный Архиепископ, и утром также здороваюсь с ней. Поэтому можно сказать, что начинаю и заканчиваю день по-украински", - рассказал он.