Карта використання фітнес-додатків розкрила секретні бази США

Компанія Strava, опублікувавши глобальну карту використання фітнес-гаджетів і програм, могла випадково розголосити місце знаходження військових баз і маршрути патрулів кількох армій світу.

Про це пише BBC.

Карта компанії Strava, запущена в листопаді 2017 року, охоплює весь світ. Для її складання використовувалися дані з трьох мільярдів фітнес-браслетів, смартфонів та інших гаджетів, стверджують в компанії.

Однак військові фахівці, які вивчили карту, швидко почали бити на сполох: з'ясувалося, що Strava використовувала, крім інших, дані з фітнес-трекерів військових, які перебувають на активному чергуванні.

Як написав у блозі аналітик Об'єднаного інституту аналізу конфліктів Нейтен Рузер, на карті Strava "Ясно видно розташування на карті і структура американських баз".

Дійсно, в країнах Африки чи Близького Сходу за сотні кілометрів від населених пунктів і позначеної на карті іншої фітнес-активності можна побачити візерунки, залишені фітнес-трекерами, що невідомо звідки взялися.

"Якщо солдати користуються фітнес-додатком так само, як звичайні люди, тобто включають його і йдуть бігати, це особливо небезпечно," - пише Рузер.

При цьому на карті видно не тільки американські бази і патрулі, але і російські, і турецькі.

TWITTER.COM/NRG8000

"Тут ви бачите зону російських операцій на авіабазі Хмеймім, а також маршрут патруля на північний схід", - пише аналітик.

Інший аналітик, Тобіас Шнайдер, вказує, що по сліду фітнес-трекера легко впізнається французька база Мадама в Нігері. Також Шнайдер позначив складену ним на основі даних Strava карту аванпостів навколо сирійського Мосула.

TWITTER.COM/TOBIASCHNEIDER

Тут дуже багато крутого! Ось аванпости навколо Мосула (або просто місцеві, які люблять бігати колами навколо своїх будинків).

Як зазначають аналітики, американські бази в Сирії дають найбільше слідів фітнес-активності. Трохи менше дають російські, а іранські бази на мапі майже відсутні.

Жодна армія з тих, що беруть участь в сирійському конфлікті, поки не прокоментувала знахідку аналітиків.