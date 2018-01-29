Карта використання фітнес-додатків розкрила секретні бази США
Компанія Strava, опублікувавши глобальну карту використання фітнес-гаджетів і програм, могла випадково розголосити місце знаходження військових баз і маршрути патрулів кількох армій світу.
Про це пише BBC.
Карта компанії Strava, запущена в листопаді 2017 року, охоплює весь світ. Для її складання використовувалися дані з трьох мільярдів фітнес-браслетів, смартфонів та інших гаджетів, стверджують в компанії.
Однак військові фахівці, які вивчили карту, швидко почали бити на сполох: з'ясувалося, що Strava використовувала, крім інших, дані з фітнес-трекерів військових, які перебувають на активному чергуванні.
Як написав у блозі аналітик Об'єднаного інституту аналізу конфліктів Нейтен Рузер, на карті Strava "Ясно видно розташування на карті і структура американських баз".
Дійсно, в країнах Африки чи Близького Сходу за сотні кілометрів від населених пунктів і позначеної на карті іншої фітнес-активності можна побачити візерунки, залишені фітнес-трекерами, що невідомо звідки взялися.
"Якщо солдати користуються фітнес-додатком так само, як звичайні люди, тобто включають його і йдуть бігати, це особливо небезпечно," - пише Рузер.
При цьому на карті видно не тільки американські бази і патрулі, але і російські, і турецькі.
"Тут ви бачите зону російських операцій на авіабазі Хмеймім, а також маршрут патруля на північний схід", - пише аналітик.
Інший аналітик, Тобіас Шнайдер, вказує, що по сліду фітнес-трекера легко впізнається французька база Мадама в Нігері. Також Шнайдер позначив складену ним на основі даних Strava карту аванпостів навколо сирійського Мосула.
Тут дуже багато крутого! Ось аванпости навколо Мосула (або просто місцеві, які люблять бігати колами навколо своїх будинків).
Як зазначають аналітики, американські бази в Сирії дають найбільше слідів фітнес-активності. Трохи менше дають російські, а іранські бази на мапі майже відсутні.
Жодна армія з тих, що беруть участь в сирійському конфлікті, поки не прокоментувала знахідку аналітиків.