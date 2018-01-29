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Карта использования фитнес-приложений раскрыла секретные базы США

Понедельник, 29 января 2018, 06:18

Компания Strava, опубликовав глобальную карту использования фитнес-гаджетов и приложений, могла случайно разгласить место нахождения военных баз и маршруты патрулей нескольких армий мира.

Об этом пишет BBC.

Карта компании Strava, запущенная в ноябре 2017 года, охватывает весь мир. Для ее составления использовались данные с трех миллиардов фитнес-браслетов, смартфонов и других гаджетов, утверждают в компании.

Однако военные специалисты, изучившие карту, быстро начали бить тревогу: выяснилось, что Strava использовала, помимо прочих, данные с фитнес-трекеров военных, находящихся на активном дежурстве.

Как написал в блоге аналитик Объединенного института анализа конфликтов Нейтен Рузер, на карте Strava "Ясно видно положение на карте и структура американских баз".

Действительно, в странах Африки или Ближнего Востока за сотни километров от населенных пунктов и обозначенной на карте другой фитнес-активности можно увидеть узоры, оставленные неизвестно откуда взявшимися фитнес-трекерами.

"Если солдаты пользуются фитнес-приложением так же, как обычные люди, то есть включают его и идут бегать, это особенно опасно," - пишет Рузер.

При этом на карте видны не только американские базы и патрули, но и российские, и турецкие.

 
TWITTER.COM/NRG8000

"Здесь вы видите зону российских операций на авиабазе Хмеймим, а также маршрут патруля к северо-востоку", - пишет аналитик.

Другой аналитик, Тобиас Шнайдер, указывает, что по следу фитнес-трекера легко узнается французская база Мадама в Нигере. Также Шнайдер выделяет составленную им на основе данных Strava карту аванпостов вокруг сирийского Мосула.

 
TWITTER.COM/TOBIASCHNEIDER

Здесь очень много крутого! Вот аванпосты вокруг Мосула (или просто местные, которые любят бегать кругами вокруг своих домов).

Как указывают аналитики, американские базы в Сирии дают больше всего следов фитнес-активности. Чуть меньше дают российские, а иранские базы на карте почти отсутствуют.

Ни одна армия из участвующих в сирийском конфликте пока не прокомментировала находку аналитиков.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СирияБлижний ВостокСША
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