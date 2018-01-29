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Австралія не бачить загрози з боку Росії і Китаю

Понеділок, 29 січня 2018, 07:01

Уряд Австралії дистанціювався від розробленої США нової стратегії національної оборони, в якій Росія і КНР названі більш серйозною, ніж тероризм, загрозою миру і безпеці.

Про це заявила австралійський міністр закордонних справ Джулія Бішоп в інтерв'ю телеканалу Sky News Australia, передає Інтерфакс-Україна.

"У нас точно інша точка зору на Росію і Китай. Ми не бачимо військової загрози Австралії з боку Росії і Китаю", - сказала Бішоп.

"Ми продовжуємо тісно працювати з Китаєм. Ми проводимо з Китаєм, як і іншими країнами регіону, спільні військові навчання, і продовжимо це", - зазначила вона.

Телеканал нагадує, що австралійський прем'єр-міністр Малколм Тернбулл раніше також заявив, що "крім Північної Кореї жодна країна регіону не проявляє ворожості щодо Австралії".

Разом з тим, міністр оборони країни Маріс Пейн недавно заявила, що Австралія "розділяє стурбованість", висунуту в американській оборонної стратегії.

Як відомо, в оновленій стратегії національної безпеки США погрозами визнані Росія, Китай, КНДР, Іран і терористичні організації ІДІЛ і "Аль-Каїда".

"Українська правда" у Threads

Теми: АвстраліяРосіяКитайСША
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