Австралия не видит угрозы со стороны России и Китая

697 просмотров
Понедельник, 29 января 2018, 08:01

Правительство Австралии дистанцировалось от разработанной США новой стратегии национальной обороны, в которой Россия и КНР названы более серьезной, чем терроризм, угрозой миру и безопасности.

Об этом заявила австралийский министр иностранных дел Джулия Бишоп в интервью телеканалу Sky News Australia, передает Интерфакс-Украина.

"У нас точно другая точка зрения на Россию и Китай. Мы не видим военной угрозы Австралии со стороны России и Китая", - сказала Бишоп.

"Мы продолжаем тесно работать с Китаем. Мы проводим с Китаем, как и другими странами региона, совместные военные учения, и продолжим это", - отметила она.

Телеканал напоминает, что австралийский премьер-министр Малколм Тернбулл ранее также заявил, что "кроме Северной Кореи ни одна страна региона не проявляет враждебности по отношению к Австралии".

Вместе с тем, министр обороны страны Марис Пейн недавно заявила, что Австралия "разделяет озабоченности", выдвинутые в американской оборонной стратегии.

Как известно, в обновленной стратегии национальной безопасности США угрозами признаны Россия, Китай, КНДР, Иран и террористические организации ИГИЛ и "Аль-Каида".

Темы: Австралия Росcия Китай США
powered by lun.ua
По теме
Украинцы декоммунизировали рекламу на австралийском ТВ 19 января 2018, 12:34
В Австралии открыли почетное консульство Украины 18 декабря 2017, 03:07
Украинец Семаков выиграл бронзу на этапе Кубка IBU по биатлону 14 декабря 2017, 14:43
Все новости
Главные новости
Хроника 29 января. Пожизненное для Пукача и бои под Дебальцево
Дуда проанализирует закон, запрещающий "бандеровскую идеологию"
Волкер говорит, что США уже начали подготовку к передаче "Джавелинов" Украине
У Манафорта в Украине было "теневое правительство" и влияние в каждом министерстве - The Atlantic
Все новости
Книги

Будьте, как Билл Гейтс и Уоррен Баффет: читайте не менее 5 часов в неделю

семья

Возрастные кризисы в жизни ребенка: как распознать и чем помочь?