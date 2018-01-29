Австралия не видит угрозы со стороны России и Китая

Правительство Австралии дистанцировалось от разработанной США новой стратегии национальной обороны, в которой Россия и КНР названы более серьезной, чем терроризм, угрозой миру и безопасности.

Об этом заявила австралийский министр иностранных дел Джулия Бишоп в интервью телеканалу Sky News Australia, передает Интерфакс-Украина.

"У нас точно другая точка зрения на Россию и Китай. Мы не видим военной угрозы Австралии со стороны России и Китая", - сказала Бишоп.

"Мы продолжаем тесно работать с Китаем. Мы проводим с Китаем, как и другими странами региона, совместные военные учения, и продолжим это", - отметила она.

Телеканал напоминает, что австралийский премьер-министр Малколм Тернбулл ранее также заявил, что "кроме Северной Кореи ни одна страна региона не проявляет враждебности по отношению к Австралии".

Вместе с тем, министр обороны страны Марис Пейн недавно заявила, что Австралия "разделяет озабоченности", выдвинутые в американской оборонной стратегии.

Как известно, в обновленной стратегии национальной безопасности США угрозами признаны Россия, Китай, КНДР, Иран и террористические организации ИГИЛ и "Аль-Каида".