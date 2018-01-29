Українка Світоліна стала третьою ракеткою світу

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Понеділок, 29 січня 2018, 09:27

Українка Еліна Світоліна піднялася з четвертого на третій рядок в оновленому рейтингу жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це свідчать дані на сайті організації.

Зараз в активі українки 6085 очок.

Таким чином Світоліна змістила на четверту позицію іспанку Гарбіньє Мугурусу (5690 очок).

На перше місце рейтингу вийшла Каролін Возняцкі з Данії, в якої 7965 пунктів, потіснивши на другу сходинку румунку Сімону Халеп (7715 очок).  

Варто додати, що до TOP-100 рейтингу WTA входять ще три українки. Леся Цуренко перебуває на 40-й позиції, Катерина Бондаренко стала 80-ою, а Катерина Козлова – 85-ою.

Ангеліна Калініна здобула 144 позицію в рейтингу, отримавши 408 балів, Даяна Ястремська – 172-гу (338 балів).

Ольга Янчук посіла 228 позицію з 239 балами, Катерина Завадська – 238 позицію (235 балів), Марта Костюк – 243-тю (228 балів), Ганна Позніхіренко – 269 (197).

Як відомо, у фіналі турніру в Брісбені Світоліна у двох сетах обіграла білоруску Олександру Соснович.

На початку січня Світоліна піднялася з шостого на четвертий рядок в оновленому рейтингу WTA.

"Українська правда"
Теми: спорт
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