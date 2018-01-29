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Украинка Свитолина стала третьей ракеткой мира

Понедельник, 29 января 2018, 08:27
Украинка Свитолина стала третьей ракеткой мира

Украинка Элина Свитолина поднялась с четвертой на третью строчку в обновленном рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом свидетельствуют данные на сайте организации.

Сейчас в активе украинки 6085 очков.

Таким образом, Свитолина сместила на четвертую позицию испанку Гарбинье Мугурусу (5690 очков).

На первое место рейтинга вышла Каролин Возняцки из Дании, у которой 7965 очков, потеснив на второе место румынку Симону Халеп (7715 очков).

Стоит добавить, что в TOP-100 рейтинга WTA входят еще три украинки. Леся Цуренко находится на 40-й позиции, Екатерина Бондаренко стала 80-ой, а Екатерина Козлова – 85-ой.

Ангелина Калинина выборола 144 позицию в рейтинге, получив 408 баллов, Даяна Ястремская – 172-ю (338 баллов).

Ольга Янчук заняла 228 позицию с 239 баллами, Екатерина Завадская – 238 позицию (235 баллов), Марта Костюк – 243-ю (228 баллов), Анна Познихиренко – 269 (197).

Как известно, в финале турнира в Брисбене Свитолина в двух сетах обыграла белоруску Александру Соснович.

В начале января Свитолина поднялась с шестой на четвертую строчку в обновленном рейтинге WTA.

"Украинская правда"
Темы: спорт
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