Украинка Свитолина стала третьей ракеткой мира

8148 просмотров
Понедельник, 29 января 2018, 09:27

Украинка Элина Свитолина поднялась с четвертой на третью строчку в обновленном рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом свидетельствуют данные на сайте организации.

Сейчас в активе украинки 6085 очков.

Таким образом, Свитолина сместила на четвертую позицию испанку Гарбинье Мугурусу (5690 очков).

На первое место рейтинга вышла Каролин Возняцки из Дании, у которой 7965 очков, потеснив на второе место румынку Симону Халеп (7715 очков).

Стоит добавить, что в TOP-100 рейтинга WTA входят еще три украинки. Леся Цуренко находится на 40-й позиции, Екатерина Бондаренко стала 80-ой, а Екатерина Козлова – 85-ой.

Ангелина Калинина выборола 144 позицию в рейтинге, получив 408 баллов, Даяна Ястремская – 172-ю (338 баллов).

Ольга Янчук заняла 228 позицию с 239 баллами, Екатерина Завадская – 238 позицию (235 баллов), Марта Костюк – 243-ю (228 баллов), Анна Познихиренко – 269 (197).

Как известно, в финале турнира в Брисбене Свитолина в двух сетах обыграла белоруску Александру Соснович.

В начале января Свитолина поднялась с шестой на четвертую строчку в обновленном рейтинге WTA.

"Украинская правда"
Темы: спорт
powered by lun.ua
По теме
Биатлон: Сборная Украины взяла "золото" в смешанной эстафете на ЧЕ, обойдя РФ 28 января 2018, 17:39
Усик победил Бриедиса и стал обладателем 2 чемпионских поясов 28 января 2018, 01:40
Украинец Никишин выиграл "серебро" на этапе Кубка мира по фехтованию 27 января 2018, 03:47
Все новости
Главные новости
"Смотрящий" за угольной отраслью скупил газовые активы сына Януковича
В штабе АТО говорят, что боевики планируют провокации и теракты
Суд не продлил обязательства Мартыненко
НАБУ проводит масштабные обыски в Киеве и еще двух областях
Все новости
афиша

9 событий недели, которые стоит посетить

Кино

Жан Рено завершит карьеру съемками в украинском-французски триллере