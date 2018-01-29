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У Харкові від кулі загинув курсант університету Повітряних сил

Понеділок, 29 січня 2018, 09:40

У Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба внаслідок вогнепального поранення загинув курсант.

Як повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України, це сталося в неділю.  

"28 січня близько 21:30 у Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба було виявлено без ознак життя тіло курсанта інженерно-авіаційного факультету", – йдеться у повідомленні.

За даним фактом керівництво вузу призначило службове розслідування.

"Одна з версій слідства, яка на даний час розглядається правоохоронними органами, – самогубство військовослужбовця", – зазначає командування.

Згідно з повідомленням прес-служби управління Нацполіції у Харківській області, за висновками експертів, попередньою причиною смерті є вогнепальне поранення голови.

"28 січня о 22:47 до Шевченківського відділу поліції надійшла інформація про те, що при проведенні перевірки в одному з учбових закладів виявлено відсутність курсанта. 20-річний чоловік ніс вартову службу з охорони військового містечка та був озброєний автоматом", - розповідають там.

За даними поліції, тіло курсанта було виявлено під час огляду території.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою "самогубство".

Тривають слідчі дії, обставини загибелі з'ясовують.

Українська правда
Теми: надзвичайна подіяХарківарміяосвіта
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