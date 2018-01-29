В Харькове от пули погиб курсант университета Воздушных сил

В Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба в результате огнестрельного ранения погиб курсант.

Как сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины, это произошло в воскресенье.



"28 января около 21:30 в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба было обнаружено без признаков жизни тело курсанта инженерно-авиационного факультета", – говорится в сообщении.



По данному факту руководство вуза назначило служебное расследование.



"Одна из версий следствия, которую сейчас рассматривают правоохранительные органы, – самоубийство военнослужащего", – отмечает командование.



Согласно сообщению пресс-службы управления Нацполиции в Харьковской области, эксперты выяснили, что предварительной причиной смерти является огнестрельное ранение головы.

"28 января в 22:47 в Шевченковский отдел полиции поступила информация о том, что при проведении проверки в одном из учебных заведений выявлено отсутствие курсанта. 20-летний мужчина нес караульную службу по охране военного городка и был вооружен автоматом", - рассказывают там.

По данным полиции, тело курсанта было обнаружено при осмотре территории.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство".

Ведутся следственные действия, обстоятельства гибели выясняются.

