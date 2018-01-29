В МЗС вимагають від РФ припинити політичне переслідування у Криму

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Понеділок, 29 січня 2018, 11:27

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що весь демократичний світ вимагає від Росії припинити порушувати права людини в окупованому Криму.

Про це він написав у Twitter.

"Російські окупанти увірвались на зустріч громадського об’єднання "Кримська солідарність". Це ж треба так боятися того, що кримчани допомагають один одному і підтримують сім‘ї політв‘язнів", - написав міністр.

Він додав, що вимога всього демократичного світу до РФ - припинити порушення прав людини та політичне переслідування в окупованому Криму.

Раніше повідомлялося, що співробітники російського ОМОНу в суботу перервали засідання громадської ініціативи "Кримська солідарність" у Судаку в окупованому Криму.

Силовики заявили, що ніби  їм надійшов дзвінок про те, що "за даною адресою відбуваються збори зі зброєю".

Як заявив координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров, силовики вперше з'являються на засіданні громадської ініціативи "Кримська солідарність".

Джеппаров закликав українську владу в особі президента Петра Порошенка, Верховної Ради та інших держорганів відреагувати на ситуацію в Судаку.

Українська правда
Теми: МЗС Клімкін Крим окупація права людини
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