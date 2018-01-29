В окупованому Луганську зникли українські ліки – ЗМІ

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Понеділок, 29 січня 2018, 11:50

У тимчасово окупованому Луганську зникли в аптеках ліки українського виробництва.

Про це повідомляє LIGA.net, посилаючись на слова місцевих жителів.

"Якщо раніше, як то кажуть, потрібно було знати місця, де і коли їх купити, то зараз їх практично немає", – сказав місцевий житель Сергій, ім'я якого змінено з метою безпеки.

Луганчанка Марина уточнила, що просить рідних купувати ліки українського виробництва у Станиці Луганській, яка знаходиться за 12 кілометрів від міста.

"Нас рятує Станиця (підконтрольна Україні територія, - ред.), прошу родичів, вони купують хоча б від грипу і застуди дитині. Не порівняти ціни і якість, наші (українського виробництва, - ред.) значно ефективніші і дешевші", – пояснила Марина.

Жителі захопленого російськими гібридними військами Донецька уточнили, що в місті є деякі українські ліки, але вони дорожчі, як мінімум, в два рази.

"Цитрамон Дарниця точно є. Але навіть на нього дуже велика накрутка, багато російських і болгарських", – сказала донеччанка Ірина.

Вона додала, що, наприклад, таблетки Таміпулу можна купити від 500 рублів. У Києві ці ліки коштують в середньому 120-130 грн.

Як відомо, "ДНР" і "ЛНР" - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частина Донецької та Луганської областей України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та пальне.

Теми: ОРДЛО
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