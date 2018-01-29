Автопарк депутатов Киевсовета: цена машин часто занижена

В Киевсовете наибольшее количество автомобилей за 2016 год задекларировал депутат от БПП "Солидарность", член комиссии по вопросам здравоохранения Александр Пабат – 11.



Об этом сообщает общественное движение "Честно", напоминая, что эти авто были и в декларации Пабата за 2015 год, но он готов был продать их.

На втором месте по количеству авто – депутат от "Самопомочи", первый заместитель главы земельной комиссии Роман Марченко, который почти год назад подал заявление о сложении мандата, но до сих пор является депутатом. У него 7 авто, а также прицеп Скиф-8106.



Бывший мэр, нынешний глава фракции "Единство" и член антикоррупционной комиссии Александр Омельченко задекларировал 6 автомобилей.



В автопарке Омельченко элитные Volvo XС90 (2015 г.в.), Audi Q3 (2015 г.в.), Toyota Land Cruiser 200 (2016 г.в.), которая уже попадала в ДТП. Также экс-мэр задекларировал автомобили, которые можно использовать для перевозок мебели: LDV 400 Convoy (2003 г.в.), Fiat Ducato 14 (2001 г.в.), Tata LPT 613 (2013 г.в.).



Заместитель главы экологической комиссии Сергей Пилипенко (БПП) – конечный бенефициарный владелец и гендиректор ЗАО "Завод ЖБК им. Светланы Ковальской", который за год увеличил свой доход в 9 раз и стал 5-м среди самых богатых депутатов столицы, – задекларировал 5 авто и мотоцикл. Он предпочитает немецкие Mercedes, BMW, Porsche.



Самые большие "фанаты" авто в Киевсовете (по состоянию на 2016 год) "Честно"

Пятерку самых больших автомотолюбителей Киевсовета замыкает депутат "Батькивщины" Юрий Дидовец. У него довольно разнообразный автопарк: от ЛуАЗа Фаэтон (1984 г.в.) и Дэу Ланоса (2008 г.в.) до Toyota Tundra (2009 г.в.).



В 2016 году Дидовец взял в аренду Aston Martin DB9 (2007 года выпуска), а также три мотоцикла: Suzuki GSX 1300 2014 г.в., Сan-Am Spyder 2010 г.в. и Ducati 2012 г.в ..

Член бюджетной комиссии Ваган Товмасян ("Батькивщина") задекларировал 5 авто. При этом Toyota Land Cruiser 2008 года выпуска он приобрел всего за 149 тысяч гривен. Соратник Юлии Тимошенко объяснял, что такая стоимость указана для ухода от налогообложения продавцом.

Депутат от "Самопомочи", член транспортной комиссии Максим Борозенец в 2016 году увеличил свой автопарк и задекларировал 4 автомобиля в собственности и одну в аренде.



В собственности депутата есть американский спорткар Chevrolet Corvette (2007 г.в.). Mercedes-Benz Cl 500 (2007 г.в.), в прошлом году он приобрел Porsche Cayenne (2008 г.в.) якобы за 149 тыс грн. Жена депутата владеет Mercedes-Benz S 550 (2007 г.в.). Также с 2008 года депутаты Борозенец арендует Nissan X-Trail (2007 г.в.).



А депутат от "Единства", глава экологической комиссии Константин Яловой, судя по всему, продал Range Rover 2010 года выпуска за 149 999 грн. Комментировать такую ​​цену он отказался.



Заместитель главы комиссии по вопросам торговли и предпринимательства Денис Попов ("Свобода") также продал Kia Sportage за 149 тыс. грн, но приобрел Land Rover Discovery 2008 года выпуска за 427 тыс. грн.



"Я фактически поменялся с доплатой... Фактически, я доплатил там 4 с чем-то тысячи долларов", – объяснил Попов, добавив, что при оформлении сделки купли-продажи надо было указать сумму, хотя он "даже деньги в руки не получал как прибыль".



Депутат от БПП Илья Сагайдак, который в 2015 году декларировал 4 свои машины и 3 машины жены, за 2016 год задекларировал лишь две машины жены: Porsche Cayenne Gts 2008 г.в. и Land Rover Range Rover 2013 г.в. Депутат продал BMW 750Li 2012 г.в. за 145 тыс. грн, а его жена продала Touareg за 1 млн 50 тыс. грн, по цене бронированного.



"Честно" отмечает, что в декларациях за 2016 не было электромобилей. Самыми популярными были: Mercedes (27 авто), BMW (21 авто и мотоциклы), Volkswagen (17 авто), японские Lexus и Toyota (по 15 авто), Audi (11 штук).



Активисты отмечают, что депутаты других местных советов также часто занижают стоимость приобретенных авто. В частности, депутаты Кропивницкого ездят на элитном "ломе" за копейки.