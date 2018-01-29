У Путіна заявляють, що США хочуть вплинути на вибори в РФ

У Москві вважають публікацію так званої "кремлівської доповіді" прямою спробою вплинути на виборчий процес в Росії.

Про це заявив журналістам прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, повідомляють "РИА Новости".

"Ми дійсно вважаємо, що це, власне, пряма і очевидна спроба приурочити якісь дії до виборів так, щоб вплинути на них", - сказав Пєсков.

Він також висловив переконання, що "ніякого впливу не буде".

Як відомо, 29 січня Міністерство фінансів США має передати в Конгрес документ, який преса прозвала "Кремлівською доповіддю" – перелік російських олігархів та людей із близького оточення президента Росії Володимира Путіна.

Це буде тільки перший із цілої низки документів, які готують декілька американських відомств на виконання ухваленого минулого року у США закону.

Нинішній звіт сам по собі не передбачатиме запровадження санкцій проти згаданих у ньому осіб, але створить фактичні підстави для можливого запровадження таких санкцій у майбутньому.

Як відомо, вибори президента Росії призначені на 18 березня 2018 року - річницю анексії Криму Росією.