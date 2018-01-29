Через стрілянину в Шевченківському районі Києва, як сталася у понеділок, загинула одна людина і одна отримала поранення.

Про це повідомляє прес-служба столичного управляння Національної поліції.

"О 12:12 на лінію 102 надійшла інформація про вогнепальне поранення чоловіка на вулиці Лагерна у Шевченківському районі… У результаті двоє осіб отримали вогнепальні поранення, один із них – помер", - йдеться в повідомленні.

На місці зараз працюють правоохоронці. Вони втановлюють обставини події та розшукують осіб, причетних до вбивства та поранення.

Як повідомила у коментарі телеканалу "112 Україна" речниця поліції Києва Оксана Блищик, стрілянина сталася біля МАФу, в якому розташований пункт національної лотереї.

За попередньою інформацією, яка є у речниці, на момент нападу там перебувало п'ятеро працівників приватної охоронної фірми і адміністратор. Згідно з показами свідків, туди підбігли семеро чоловіків у темній формі, почалася бійка, під час якої пролунали кілька пострілів.

"Після цього зловмисники порозбігалися в різні сторони", - зазначає Блищик.

Вона повідомила також, що вже встановлені анкетні дані загиблого, іншого чоловіка із вогнепальним пораненням у живіт забрала карета швидкої допомоги.

За її словами, за даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство).

Надзвичайну подію також прокоментував журналістам начальник столичної поліції Андрій Крищенко. За його словами, вже з'ясувалося, що конфлікт відбувся у приміщені (лотереї - ред.), одна з його сторін застосувала пристрій для відстрілу гумових куль.

Крищенко повідомив, що загинув працівник однієї з охоронних фірм, йому було 35 років. Відносно пораненого, то його травма не тяжка. "Я думаю, з ним все буде гаразд", - додав він.

Голова поліції розповів, що конфлікт виник через два рішення суду, які дають двом різним особам право власності.

"Була тут одна приватна охоронна структура, приїхала інша, відбувся конфлікт. Поліцію не визивали, аж поки не сталася стрілянина і не загинув чоловік", - сказав він.

За словами Крищенка, наразі ніхто не затриманий, триває розшук.

Фото: речниця поліції Києва Оксана Блищик / Facebook

Євген Кізілов, УП