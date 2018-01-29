В Киеве произошла перестрелка между охранниками: есть погибший и раненый

Из-за стрельбы в Шевченковском районе Киева, которая произошла в понедельник, погиб один человек и один получил ранение.

Об этом сообщает пресс-служба столичного Управления Национальной полиции.

"В 12:12 на линию 102 поступила информация об огнестрельном ранении мужчины на улице Лагерная в Шевченковском районе... В результате два человека получили огнестрельные ранения, один из них - умер", - говорится в сообщении.

На месте сейчас работают правоохранители. Они устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают лиц, причастных к убийству и ранению.

Как сообщила в комментарии телеканалу "112 Украина" пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, стрельба произошла у МАФа, в котором расположен пункт национальной лотереи.

По предварительной информации пресс-секретаря, на момент нападения там находилось пятеро сотрудников частной охранной фирмы и администратор. Согасно показаниям свидетелей, туда подбежали семеро мужчин в темной форме, началась драка, во время которой прозвучали несколько выстрелов.

"Предварительно установлено: в помещении национальной лотереи находилось пятеро представителей частной охранной фирмы и администратор, когда туда забежали семеро мужчин в черной форме. Между ними началась драка и прозвучали несколько выстрелов. После этого неизвестные в черной форме разбежались в разные стороны", - отмечает Блищик.

Она сообщила также, что уже установлены анкетные данные погибшего, другого мужчину с огнестрельным ранением в живот забрала карета скорой помощи.

По ее словам, по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство).

Чрезвычайное происшествие также прокомментировал журналистам начальник столичной полиции Андрей Крищенко. По его словам, уже выяснилось, что конфликт в помещении (лотереи - ред.), одна из его сторон применила устройство для отстрела резиновых пуль.

Крищенко сообщил, что погиб работник одной из охранных фирм, ему было 35 лет. Касательно раненого, то его травма не тяжелая. "Я думаю, с ним все будет в порядке", - добавил он.

Глава полиции рассказал, что конфликт возник из-за двух решений суда, которые дают двум разным лицам право собственности.

"Была здесь одна частная охранная структура, приехала другая, произошел конфликт. Полицию не вызывали, пока не произошла стрельба и не погиб человек", - сказал он.

По словам Крищенко, пока никто не задержан, продолжается розыск.

Фото: пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик / Facebook

Евгений Кизилов, УП