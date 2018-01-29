Комітет виборців розповів, які партії найбільше витрачають на рекламу

Комітет виборців України ініціює внесення змін до законодавства щодо анулювання реєстрації політичних партій, які регулярно не подають фінансову звітність про використання виділених коштів.

Про це на міжнародній конференції сказав генеральний директор КВУ Олексій Кошель, повідомляє 29 січня "Укрінформ".

"Наша позиція – на законодавчому рівні це питання врегулювати, і якщо, скажімо, партія два і три рази поспіль не подає фінансову звітність, то це має ставати підставою для анулювання реєстраційного свідоцтва", - сказав він.

Згідно з дослідженням КВУ кожна четверта партія в Україні порушує законодавство і не подає до НАЗК фінансову звітність.

"Але знову ж таки ми вбачаємо позитивну динаміку. Якщо за перший квартал 2016 року подали звіти лише 195 партій, за другий квартал - 200, третій - 243, четвертий - 257", – зазначив Кошель.

За його словами, торік у І кварталі прозвітувала 271 партія, у ІІ і ІІІ кварталі - по 273. "Тобто, тенденція зростає, але попри все кожна четверта партія звіту не подає і мала бути притягнута до відповідальності", – зазначив голова КВУ.

За його даними, за рік державного фінансування з вересня 2016 року по вересень 2017 року партії сукупно витратили майже півмільярда гривень - 436 мільйонів, із яких 407 млн - кошти держбюджету. Найбільше коштів, 109 мільйонів, партії витратили на рекламу в ЗМІ.

"Найбільший відсоток коштів на рекламу витратили "Радикальна партія Олега Ляшка", "Самопоміч", "Опозиційний блок" та "Народний фронт".

"РПЛ" витратила на рекламу 41 відсоток коштів (19 із загалом із 47 мільйонів), "Самопоміч" – 38 відсотків (39 із 104 мільйонів), "ОБ" - 33 відсотки (5 із 15 мільйонів), "НФ" - 30 відсотків (33 із 109 мільйонів), "БПП" - 21 відсоток", - йдеться у дослідженні КВУ.

На рекламу було витрачено більше коштів, згідно з даними КВУ, аніж на заробітну плату та оренду приміщень разом узяті.

На зарплати партії витратили 57 мільйонів - 13 відсотків, на оренду приміщень 46 мільйонів - 11 відсотків, на матеріальні витрати і оплату послуг було спрямовано 66 мільйонів або 15 відсотків.

На утримання місцевих організацій партії витратили лише 16 відсотків коштів - 68 мільйонів.