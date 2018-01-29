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НАБУ проводить масштабні обшуки у Києві та ще двох областях

Понеділок, 29 січня 2018, 13:01
НАБУ проводить масштабні обшуки у Києві та ще двох областях

Детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводять обшуки на території Одеської, Миколаївської областей та міста Києва.

Про це "Українській правді" повідомили у НАБУ.

Зазначається, що 29 січня обшуки проводяться в рамках розслідування, пов’язаного з ймовірними фактами зловживань при закупівлі послуг з днопоглиблення у Бердянському та Маріупольському морських портах у 2015 та 2016 роках.

Про деталі проведення слідчих дій в антикорупційному бюро пообіцяли повідомити згодом.

Українська правда

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Теми: НАБУАнтикорупційна прокуратураОдеська областьМиколаївська областьобшуки
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