НАБУ проводить масштабні обшуки у Києві та ще двох областях

Детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводять обшуки на території Одеської, Миколаївської областей та міста Києва.

Про це "Українській правді" повідомили у НАБУ.

Зазначається, що 29 січня обшуки проводяться в рамках розслідування, пов’язаного з ймовірними фактами зловживань при закупівлі послуг з днопоглиблення у Бердянському та Маріупольському морських портах у 2015 та 2016 роках.



Про деталі проведення слідчих дій в антикорупційному бюро пообіцяли повідомити згодом.