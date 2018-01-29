НАБУ проводит масштабные обыски в Киеве и еще двух областях

Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски на территории Одесской, Николаевской областей и города Киева.

Об этом "Украинской правде" сообщили в НАБУ.

Отмечается, что 29 января обыски проводятся в рамках расследования, связанного с возможными фактами злоупотреблений при закупке услуг по дноуглублению в Бердянском и Мариупольском морских портах в 2015 и 2016 годах.

О деталях проведения следственных действий в антикоррупционном бюро пообещали сообщить позже.