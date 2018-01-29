"Смотрящий" за вугільною галуззю скупив газові активи сина Януковича

Паралельно із скуповуванням вугільних активів Олександра Януковича "смотрящий" за вугільною галуззю Віталій Кропачов провів кампанію з придбання його газових активів.

Про це йдеться у статті на Економічній правді.

Йдеться про ТОВ "Міжрегіональна газова компанія" і ТОВ "Реконструкція технологічних свердловин". У президентську каденцію Януковича вони отримали дозволи на розробку семи родовищ.

На момент створення обидві компанії були оформлені на тодішнього депутата Донецької міськради Едуарда Слинька, більш відомого в ролі глави корпорації "Мако" Олександра Януковича.

Зараз структура установчого капіталу змінилася. Тепер вони належать нерезиденту Exlameer Value Limited. Бенефіціаром цього офшору є Роман Соломський, але те, що Exlameer близька до Кропачова, не викликає сумнівів.

По-перше, свого часу ця кіпрська компанія була власником ТОВ "Укргідроенерго", яким також володіла дочка Кропачова. По-друге, МГК прописана в київському офісі Кропачова на вул. Б. Хмельницького, 26.

В розмові з ЕП Кропачев підтвердив факт придбання цих компаній. За його словами, найближчим часом він планує залучити іноземного партнера до розробки родовищ, що належать МГК і РТС.

Ці дві компанії — єдині компанії у газовій сфері, які безпосередньо належали команді Олександра Януковича.

Детальніше читайте у статті: "Кононізація" Януковича, або Кому дістався газовий бізнес екс-президента

Економічна правда