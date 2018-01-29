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"Смотрящий" за угольной отраслью скупил газовые активы сына Януковича

Понедельник, 29 января 2018, 14:54
Смотрящий за угольной отраслью скупил газовые активы сына Януковича

Параллельно со скупкой угольных активов Александра Януковича "смотрящий" за угольной отраслью Виталий Кропачев провел кампанию по приобретению его газовых активов.

Об этом говорится в статье на Экономической правде.

Речь идет об ООО "Межрегиональная газовая компания" и ООО "Реконструкция технологических скважин". В президентскую каденцию Януковича они получили разрешения на разработку семи месторождений.

На момент создания обе компании были оформлены на тогдашнего депутата Донецкого горсовета Эдуарда Слинько, более известного в роли главы корпорации "Мако" Александра Януковича.

Сейчас структура учредительного капитала изменилась. Теперь они принадлежат нерезиденту Exlameer Value Limited. Бенефициаром этого офшора является Роман Соломский, но то, что Exlameer близка к Кропачеву, не вызывает сомнений.

Во-первых, в свое время эта кипрская компания была собственником ООО "Укргидроэнерго", которым также владела дочь Кропачева. Во-вторых, МГК прописана в киевском офисе Кропачева на ул. Б. Хмельницкого, 26.

В разговоре с ЭП Кропачев подтвердил факт приобретения этих компаний. По его словам, в ближайшее время он планирует привлечь иностранного партнера к разработке месторождений, принадлежащих МГК и РТС.

Эти две компании - единственные компании в газовой сфере, которые непосредственно принадлежали команде Александра Януковича.

Подробнее читайте в статье: "Кононизация" Януковича, или Кому достался газовый бизнес экс-президента

Экономическая правда

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Темы: ЯнуковичгазугольКононенко
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