"Смотрящий" за угольной отраслью скупил газовые активы сына Януковича

721 просмотр
Понедельник, 29 января 2018, 15:54

Параллельно со скупкой угольных активов Александра Януковича "смотрящий" за угольной отраслью Виталий Кропачев провел кампанию по приобретению его газовых активов.

Об этом говорится в статье на Экономической правде.

Речь идет об ООО "Межрегиональная газовая компания" и ООО "Реконструкция технологических скважин". В президентскую каденцию Януковича они получили разрешения на разработку семи месторождений.

На момент создания обе компании были оформлены на тогдашнего депутата Донецкого горсовета Эдуарда Слинько, более известного в роли главы корпорации "Мако" Александра Януковича.

Сейчас структура учредительного капитала изменилась. Теперь они принадлежат нерезиденту Exlameer Value Limited. Бенефициаром этого офшора является Роман Соломский, но то, что Exlameer близка к Кропачеву, не вызывает сомнений.

Во-первых, в свое время эта кипрская компания была собственником ООО "Укргидроэнерго", которым также владела дочь Кропачева. Во-вторых, МГК прописана в киевском офисе Кропачева на ул. Б. Хмельницкого, 26.

В разговоре с ЭП Кропачев подтвердил факт приобретения этих компаний. По его словам, в ближайшее время он планирует привлечь иностранного партнера к разработке месторождений, принадлежащих МГК и РТС.

Эти две компании - единственные компании в газовой сфере, которые непосредственно принадлежали команде Александра Януковича.

Подробнее читайте в статье: "Кононизация" Януковича, или Кому достался газовый бизнес экс-президента

Экономическая правда

Темы: Янукович газ уголь Кононенко
powered by lun.ua
По теме
У Манафорта в Украине было "теневое правительство" и влияние в каждом министерстве - The Atlantic 28 января 2018, 21:59
Охранники Януковича о его бегстве и последних днях в Украине 27 января 2018, 13:00
В ГПУ не обнародуют информацию про арестованное имущество "семьи" Януковича 27 января 2018, 12:17
Все новости
Главные новости
"Смотрящий" за угольной отраслью скупил газовые активы сына Януковича
В штабе АТО говорят, что боевики планируют провокации и теракты
Суд не продлил обязательства Мартыненко
НАБУ проводит масштабные обыски в Киеве и еще двух областях
Все новости
афиша

9 событий недели, которые стоит посетить

Кино

Жан Рено завершит карьеру съемками в украинском-французски триллере