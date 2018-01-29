"Смотрящий" за угольной отраслью скупил газовые активы сына Януковича

Параллельно со скупкой угольных активов Александра Януковича "смотрящий" за угольной отраслью Виталий Кропачев провел кампанию по приобретению его газовых активов.

Об этом говорится в статье на Экономической правде.

Речь идет об ООО "Межрегиональная газовая компания" и ООО "Реконструкция технологических скважин". В президентскую каденцию Януковича они получили разрешения на разработку семи месторождений.

На момент создания обе компании были оформлены на тогдашнего депутата Донецкого горсовета Эдуарда Слинько, более известного в роли главы корпорации "Мако" Александра Януковича.

Сейчас структура учредительного капитала изменилась. Теперь они принадлежат нерезиденту Exlameer Value Limited. Бенефициаром этого офшора является Роман Соломский, но то, что Exlameer близка к Кропачеву, не вызывает сомнений.

Во-первых, в свое время эта кипрская компания была собственником ООО "Укргидроэнерго", которым также владела дочь Кропачева. Во-вторых, МГК прописана в киевском офисе Кропачева на ул. Б. Хмельницкого, 26.

В разговоре с ЭП Кропачев подтвердил факт приобретения этих компаний. По его словам, в ближайшее время он планирует привлечь иностранного партнера к разработке месторождений, принадлежащих МГК и РТС.

Эти две компании - единственные компании в газовой сфере, которые непосредственно принадлежали команде Александра Януковича.

Подробнее читайте в статье: "Кононизация" Януковича, или Кому достался газовый бизнес экс-президента

Экономическая правда