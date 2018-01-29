Нацкорпус влаштував у центрі Києва посвяту своїх "дружин"

У столиці на території Косого капоніра Київської фортеці партія "Національний корпус" влаштувала присягу представників "Національних дружин".

Про це повідомляє "Громадське радіо".

За словами речника політичної партії "Національний корпус" Романа Чернишова, дружини діють в Україні уже рік, проте присягу прийняли 600 учасників вперше.

"Це присяга на вірність і служіння українському народу у якості активного дієвого громадянина, члена ГО "Національні дружини", – пояснив Чернишов.

Він також зазначив, що ці люди працюють в рамках громадської організації.

нацкорпус

"Фактично це частина азовського руху. Це добровільне об’єднання по підтриманню порядку на вулицях, патрулювання вулиць, протидії алко- та наркопритонам і взагалі для допомоги там, де державні органи або не можуть, або не хочуть допомагати українській громаді", – розповів речник Нацкорпусу.

Він наголосив, що "Національні дружини" не мають зброї і не є поліцейським, чи військовим об’єданням, проте співпрацюють із поліцією.

"Хочу запевнити, що з поліцією у дружин є дуже добрий контакт і співпраця. Ви розумієте, вони (нацдружини) не мають права вимагати документи. Громадський арешт мають право робити, якщо є якийсь злочин, але превентивні заходи робити не можуть, у них немає зброї, і якщо є така вимога, то наші хлопці викликають поліцію і діють разом із ними", – розповів Чернишов.

Проте, за його словами, якщо поліція закриває очі на незаконні речі, то вони діють без спільної координації.

У представників "Національної дружини" є однакова форма.

нацкорпус

За словами речника Нацкорпусу, фінансують їх представники бізнесу.

"Є єдиний азовський рух, куди входять багато організацій, є політична партія Нацкорпус, і багато громадських організацій і фондів. І нас підтримують багато людей, багато представників бізнесу із усієї України… Як політичним партіям допомагають представники бізнесу, то у нас роблять це таким же чином", – заявив Чернишов.