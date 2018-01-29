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Нацкорпус устроил в центре Киева посвящение своих "дружин"

Понедельник, 29 января 2018, 15:37

В столице на территории Косого капонира Киевской крепости партия "Национальный корпус" устроила присягу представителей "Национальных дружин".

Об этом сообщает "Громадське радио".

По словам представителя политической партии "Национальный корпус" Романа Чернышева, дружины действуют в Украине уже год, однако присягу приняли 600 участников впервые.



"Это присяга на верность и служение украинскому народу в качестве активного действующего гражданина, члена ОО "Национальные дружины", - пояснил Чернышев.

 
нацкорпус

Он также отметил, что эти люди работают в рамках общественной организации.

"Фактически это часть азовского движения. Это добровольное объединение по поддержанию порядка на улицах, патрулирование улиц, противодействия алко- и наркопритонам и вообще для помощи там, где государственные органы или не могут, или не хотят помогать украинскому обществу", - рассказал представитель Нацкорпуса.

Он отметил, что "Национальные дружины" не носят оружия и не являются полицейским, или военным объединением, однако сотрудничают с полицией.

"Хочу заверить, что с полицией у дружин очень хороший контакт и сотрудничество. Вы понимаете, они (нацдружины) не имеют права требовать документы. Общественный арест имеют право делать, если есть какое-то преступление, но превентивные меры предпринимать не могут, у них нет оружия, и если есть такое требование, то наши ребята вызывают полицию и действуют вместе с ними", – рассказал Чернышев.

Однако, по его словам, если полиция закрывает глаза на незаконные вещи, то они действуют без совместной координации.

У представителей "Национальных дружин" одинаковая форма.

 
нацкорпус

По словам представителя Нацкорпуса, финансируют их представители бизнеса.

"Есть единое азовское движение, куда входят многие организации, политическая партия Нацкорпус, и многие общественные организации и фонды. И нас поддерживают многие представители бизнеса со всей Украины... Как политическим партиям помогают представители бизнеса, так у нас делают это таким же образом", – заявил Чернышев.

"Украинская правда" в Threads

Темы: националисты
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