РосЗМІ: Екс-міністр оборони, який втік із України, забудовує узбережжя Криму

Колишній міністр оборони України Павло Лебедєв, який втік до Росії разом із екс-президентом Віктором Януковичем, будує апартаменти та житлові будинки в окупованих Севастополі та Євпаторії.

Про це повідомляє "Новая газета".

Відзначається, що Лебедєв будує дороге житло без соціальної інфраструктури, але ближче до моря.

"З севастопольцями у Лебедєва давній конфлікт через забудову його компанією "Агат-А" урочища Ласпі", - повідомляє видання.

"8,99 га землі були отримані під будівництво пансіонату для сімей з дітьми, але замість нього було зведено два дев'ятиповерхові будинки, апартаменти в яких компанія сьогодні продає за ціною від 5,6 млн рублів", - сказано в публікації.

Журналісти відзначають, що кримські "чиновники" активність Лебедєва в Ласпі засуджують, але вдіяти нічого не можуть, оскільки він "з великим капіталом і зв'язками на федеральному рівні".

Як відомо, з 2006 по 2013 роки Павло Лебєдєв був народним депутатом трьох скликань. Спочатку був обраний депутатом від Блоку Юлії Тимошенко, з жовтня 2007 року - член партії Партії Регіонів.

24 грудня 2012 року Указом № 740/2012 Януковича призначений Міністром оборони України. При цьому, повноваження народного депутата України були припинені лише 22 березня 2013 року.

27 лютого 2014 року, після загострення протистояння і перемоги опозиційних сил Євромайдану, за рішенням Верховної Ради України відправлений у відставку. Сам Лебедєв ще до своєї відставки 21 лютого покинув Київ, виїхавши до Севастополя.

14 березня 2016 року він був оголошений в розшук Генпрокуратурою.