РосСМИ: Бежавший из Украины экс-министр обороны застраивает побережье Крыма

Бывший министр обороны Украины Павел Лебедев, сбежавший в Россию вместе с экс-президентом Виктором Януковичем, строит апартаменты и жилые дома в оккупированных Севастополе и Евпатории.

Об этом сообщает "Новая газета".

Отмечается, что Лебедев строит дорогое жилье без социальной инфраструктуры, но поближе к морю.

"С севастопольцами у Лебедева давний конфликт из-за застройки его компанией "Агат-А" урочища Ласпи", - сообщает издание.

"8,99 га земли были получены под строительство пансионата для семей с детьми, но вместо него было возведено два девятиэтажных дома, апартаменты в которых компания сегодня продает по цене от 5,6 млн рублей", - сказано в публикации.

Журналисты отмечают, что крымские "чиновники" активность Лебедева в Ласпи осуждают, но поделать ничего не могут, поскольку он "с большим капиталом и связями на федеральном уровне".

Как известно, с 2006 по 2013 годы Павел лебедев был народным депутатом трёх созывов. Первоначально был избран депутатом от Блока Юлии Тимошенко, с октября 2007 член партии Партии Регионов.

24 декабря 2012 года Указом № 740/2012 Януковича назначен Министром обороны Украины. При этом, полномочия народного депутата Украины были прекращены только 22 марта 2013 года.

27 февраля 2014 года, после обострения противостояния и победы оппозиционных сил Евромайдана, по решению Верховной рады Украины отправлен в отставку. Сам Лебедев ещё до своей отставки 21 февраля покинул Киев, уехав в Севастополь.

14 марта 2016 года он был объявлен в розыск Генпрокуратурой.