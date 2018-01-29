Гривня на міжбанку різко зросла в ціні

29 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,19-28,22 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,19-28,22 гривні;

Євро - 34,83-34,87 гривні;

Російський рубль - 0,4998-0,5007 гривні.

Нагадаємо, 29 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:25 встановилися на рівні 28,38-28,41 гривні за долар.

Економічна правда