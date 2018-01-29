Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гривня на міжбанку різко зросла в ціні

Понеділок, 29 січня 2018, 17:17
Гривня на міжбанку різко зросла в ціні

29 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,19-28,22 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,19-28,22 гривні;

Євро - 34,83-34,87 гривні;

Російський рубль - 0,4998-0,5007 гривні.

Нагадаємо, 29 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:25 встановилися на рівні 28,38-28,41 гривні за долар.

Економічна правда

"Українська правда" у Threads

Теми: валютаекономіка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Усі новини...
валюта
Проблема ще не вирішена: Гетманцев анонсував наступні заходи проти обмінників-порушників
Курс валют на 30 червня: готівкова гривня зміцнюється
Курс валют на 29 червня: гривня зміцнюється на "чорному ринку", в банках - навпаки
Останні новини
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
12:33
Збій у "Київстарі" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
12:25
У Кабміні сказали, коли сподіваються відновити роботу "Київстар"
12:20
МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку
12:13
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
12:11
Збій "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
Усі новини...
Реклама: