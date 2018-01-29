Гривна на межбанке резко выросла в цене

29 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,19-28,22 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,19-28,22 гривни;

Евро - 34,83-34,87 гривни;

Российский рубль - 0,4998-0,5007 гривни.

Напомним, 29 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:25 установились на уровне 28,38-28,41 гривни за доллар.

Экономическая правда