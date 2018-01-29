Розвідка розповіла, як окупанти переправляють зброю з Криму на Донбас

Окупанти постачають до ОРДЛО озброєння, захоплене російською армією в анексованому Криму.

Про це повідомляється на сайті Головного управління розвідки з посиланням на представника ГУР Вадима Скібіцького.

За його словами, для цього використовуються два маршрути: через акваторію Азовського моря і територією РФ.

"Постачання зброї відбувається під постійним контролем російської влади", - зазначає Скібіцький.

Він розповів, що спочатку цим займалися представники ФСБ та ГРУ Росії, а зараз на окуповану територію сходу України зброю постачають військовослужбовці Південного військового округу збройних сил РФ.