Розвідка розповіла, як окупанти переправляють зброю з Криму на Донбас

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Понеділок, 29 січня 2018, 19:03

Окупанти постачають до ОРДЛО озброєння, захоплене російською армією в анексованому Криму.

Про це повідомляється на сайті Головного управління розвідки з посиланням на представника ГУР Вадима Скібіцького.

За його словами, для цього використовуються два маршрути: через акваторію Азовського моря і територією РФ.

"Постачання зброї відбувається під постійним контролем російської влади", - зазначає Скібіцький.

Він розповів, що спочатку цим займалися представники ФСБ та ГРУ Росії, а зараз на окуповану територію сходу України зброю постачають військовослужбовці Південного військового округу збройних сил РФ.

Українська правда
Теми: Донбас Крим окупація АТО Росія
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