Розвідка розповіла, як окупанти переправляють зброю з Криму на Донбас
Понеділок, 29 січня 2018, 18:03
Окупанти постачають до ОРДЛО озброєння, захоплене російською армією в анексованому Криму.
Про це повідомляється на сайті Головного управління розвідки з посиланням на представника ГУР Вадима Скібіцького.
За його словами, для цього використовуються два маршрути: через акваторію Азовського моря і територією РФ.
"Постачання зброї відбувається під постійним контролем російської влади", - зазначає Скібіцький.
Він розповів, що спочатку цим займалися представники ФСБ та ГРУ Росії, а зараз на окуповану територію сходу України зброю постачають військовослужбовці Південного військового округу збройних сил РФ.
Українська правда