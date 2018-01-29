Разведка рассказала, как оккупанты переправляют оружие из Крыма на Донбасс
Понедельник, 29 января 2018, 18:03
Оккупанты поставляют в ОРДЛО вооружение, захваченное российской армией в аннексированном Крыму.
Об этом сообщается на сайте Главного управления разведки со ссылкой на представителя ГУР Вадима Скибицкого.
По его словам, для этого используются два маршрута: через акваторию Азовского моря и по территории РФ.
"Поставки оружия происходит под постоянным контролем российских властей", - отмечает Скибицкий.
Он рассказал, что сначала этим занимались представители ФСБ и ГРУ России, а сейчас на оккупированную территорию востока Украины оружие поставляют военнослужащие Южного военного округа вооруженных сил РФ.
Украинская правда