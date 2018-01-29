Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разведка рассказала, как оккупанты переправляют оружие из Крыма на Донбасс

Понедельник, 29 января 2018, 18:03

Оккупанты поставляют в ОРДЛО вооружение, захваченное российской армией в аннексированном Крыму.

Об этом сообщается на сайте Главного управления разведки со ссылкой на представителя ГУР Вадима Скибицкого.

По его словам, для этого используются два маршрута: через акваторию Азовского моря и по территории РФ.

"Поставки оружия происходит под постоянным контролем российских властей", - отмечает Скибицкий.

Он рассказал, что сначала этим занимались представители ФСБ и ГРУ России, а сейчас на оккупированную территорию востока Украины оружие поставляют военнослужащие Южного военного округа вооруженных сил РФ.

Украинская правда
Темы: ДонбассКрымоккупацияАТОРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
Донбасс
"Многие поверили в ВСУ, но войну без тыла не выиграть". 20-летний защитник "Азовстали" Назарий "Гренка"
Оккупанты безуспешно пытаются восстановить потерянные позиции вблизи освобожденного Старомайорского
"Немного изоленты, хороший снаряд – и он заберет с собой не только р*сню, но и технику". Как "зайчики" осваивают FPV-дроны на Лимане
Последние новости
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:52
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
Все новости...
Реклама: