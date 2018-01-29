До суду направили справи 6 севастопольських екс-депутатів – прокуратура АРК

Прокуратура АРК направила до суду обвинувальні акти стосовно шести колишніх депутатів Севастопольської міської ради, яких обвинувачують у державній зраді.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури АРК.

У відомстві зазначають, що отримали докази того, як у березні 2014 року депутати Севастопольської міськради надали допомогу та сприяли окупації Криму.

"Зокрема, вони незаконно прийняли ряд постанов, підтримали рішення Верховної Ради АР Крим про проведення загальнокримського референдуму, результатом якого стала тимчасова окупація території АР Крим і міста Севастополя, а також їх незаконне входження до складу Російської Федерації на правах суб’єкта федерації", - зазначають у відомстві.

Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Всього прокуратурою АРК скеровано до судів обвинувальні акти стосовно 18 депутатів Севастопольської міськради.