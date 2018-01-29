В суд направили дела 6 севастопольских экс-депутатов - прокуратура АРК

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Понедельник, 29 января 2018, 21:24

Прокуратура АРК направила в суд обвинительные акты в отношении шести бывших депутатов Севастопольского городского совета, которых обвиняют в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

В ведомстве отмечают, что получили доказательства того, как в марте 2014 года депутаты Севастопольского горсовета оказали помощь и способствовали оккупации Крыма.

"В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, поддержали решение Верховной Рады АР Крым о проведении общекрымского референдума, результатом которого стала временная оккупация территории АР Крым и города Севастополя, а также их незаконное вхождение в состав Российской Федерации на правах субъекта федерации", - отмечают в ведомстве.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Всего прокуратурой АРК направлено в суды обвинительные акты по 18 депутатам Севастопольского горсовета.

Темы: Крым прокуратура суд аннексия
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