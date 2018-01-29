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Пентагон: росіяни здійснили небезпечне перехоплення літака США над Чорним морем

Понеділок, 29 січня 2018, 20:40
Пентагон: росіяни здійснили небезпечне перехоплення літака США над Чорним морем

Російський військовий літак здійснив небезпечне перехоплення літака-розвідника ВМС США "P-3 Orion" у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем біля анексованого Криму.

Про це повідомляє CNN з посиланням на трьох чиновників з оборонного відомства, передає "Європейська правда".

Американські льотчики повідомили, що російський літак наблизився на відстані п'яти футів (1,5 метра) від американського літака.

Один із чиновників зазначив, що дії російського літака змусили літак ВМС США завершити свою місію передчасно.

Як відомо, кілька небезпечних взаємодій між російськими і американськими військовими силами вже мали місце над Чорним морем.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіяКрим
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