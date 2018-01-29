Пентагон: россияне совершили опасный перехват самолета США над Черным морем

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Понедельник, 29 января 2018, 21:40

Российский военный самолет совершил опаснный перехват самолета-разведчика ВМС США "P-3 Orion" в международном воздушном пространстве над Черным морем возле аннексированного Крыма.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на трех чиновников из оборонного ведомства, передает "Европейская правда".

Американские летчики сообщили, что российский самолет приблизился на расстоянии пяти футов (1,5 метра) от американского самолета.

Один из чиновников отметил, что действия российского самолета, вынудили самолет ВМС США завершить свою миссию преждевременно.

Как известно, несколько опасных взаимодействий между российскими и американскими военными силами уже имели место над Черным морем.

Темы: США Росcия Крым
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