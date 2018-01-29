Пентагон: россияне совершили опасный перехват самолета США над Черным морем

Российский военный самолет совершил опаснный перехват самолета-разведчика ВМС США "P-3 Orion" в международном воздушном пространстве над Черным морем возле аннексированного Крыма.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на трех чиновников из оборонного ведомства, передает "Европейская правда".

Американские летчики сообщили, что российский самолет приблизился на расстоянии пяти футов (1,5 метра) от американского самолета.

Один из чиновников отметил, что действия российского самолета, вынудили самолет ВМС США завершить свою миссию преждевременно.

US Navy EP-3E 157326 FARMR26 departed Souda Bay at 0555z - Black Sea mission pic.twitter.com/V7jRJnybeT — Mil Radar (@MIL_Radar) January 29, 2018

Как известно, несколько опасных взаимодействий между российскими и американскими военными силами уже имели место над Черным морем.