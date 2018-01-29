Суд скасував арешт харківського ректора

Апеляційний суд Харківської області скасував рішення суду про арешт начальника Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Кожедуба генерал-майора Андрія Алімпієва, якого підозрюють у розтраті бюджету.

Про це повідомила прес-секретар Апеляційного суду Харківської області Євгенія Бондаренко, передає "Укрінформ".

"За результатами розгляду апеляційної скарги Алімпієва колегія суддів постановила скасувати рішення слідчого судді Дзержинського райсуду Харкова від 15 січня про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки він вніс заставу в розмірі 1,5 млн грн", - розповіла речниця.

За її словами, суд частково задовольнив апеляційну скаргу Алімпієва.

"Застосувати до підозрюваного Алімпієва запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,5 мільйона гривень з урахуванням внесеної раніше суми застави", - ухвалив Апеляційний суд.

Як відомо, 17 листопада Військова прокуратура затримала начальника Харківського національного університету Повітряних Сил ім Кожедуба генерал - майора Алімпієва А. М. за підозрою в розтраті 2,4 млн грн.

20 листопада Дзержинський районний суд Харкова заарештував заступника начальника Харківського національного університету Повітряних cил імені Івана Кожедуба Нікіфорова І.А. і призначив заставу розміром 1 мільйон гривень.

19 січня 2018 року Андрій Алімпієв вийшов із СІЗО під заставу у 1,5 мільйона гривень.