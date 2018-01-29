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Суд отменил арест харьковского ректора

Понедельник, 29 января 2018, 21:00

Апелляционный суд Харьковской области отменил решение суда об аресте начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Кожедуба генерал-майора Андрея Алимпиева, которого подозревают в растрате бюджета.

Об этом сообщила пресс-секретарь Апелляционного суда Харьковской области Евгения Бондаренко, передает "Укринформ".

"По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Алимпиева коллегия судей постановила отменить решение следственного судьи Дзержинского райсуда Харькова от 15 января о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку он внес залог в размере 1,5 млн грн", - рассказала пресс-секретарь.

По ее словам, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу Алимпиева.

"Применить к подозреваемому Алимпиеву меру пресечения в виде залога в размере 1,5 миллиона гривен с учетом внесенной ранее суммы залога", - постановил Апелляционный суд.

Как известно, 17 ноября Военная прокуратура задержала начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил им Кожедуба генерал - майора Алимпиева А. М. по подозрению в растрате 2,4 млн грн.

20 ноября Дзержинский районный суд Харькова арестовал заместителяначальника Харьковского национального университета Воздушных cил имени Ивана Кожедуба Никифорова И.А. и назначил залог в размере 1 миллион гривен.

19 января 2018 года Андрей Алимпиев вышел из СИЗО под залог в 1,5 миллиона гривен.

Темы: судкоррупцияХарьков
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