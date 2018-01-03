У поліції назвали причину смерті Ноздровської

За попередніми даними експертизи тіла правозахисниці Ірини Ноздровської, вона померла від множинних колото-різаних ран.

Про це повідомив керівник прес-служби Нацполіціі Київської області Микола Жукович, передає УНІАН.

За його словами, дані експертизи виключають версію про зґвалтування.

"Версія зі зґвалтуванням відпадає, оскільки експертиза показала, що його не було. На її тілі знайшли колото-різані рани на шиї і на підборідді. Тобто мова йде про насильницьку смерть", - сказав Жукович.

Він додав, що на даний момент немає остаточних результатів СМЕ.

"За попередньою версією вона померла не від утоплення, а саме від нанесення колото-різаних ран", - зазначив Жукович.

Крім того, він спростував чутки, що нібито колишній голова Вишгородського районного суду, який є дядьком Россошанського - засудженого за вчинення ДТП, в результаті якого загинула сестра Ноздровської в ​​2015 році - з сім'єю виїхав до Росії.

"Ніхто нікуди не тікав і не виїжджав, принаймні, на вчорашній вечір", - додав глава прес-служби київської поліції.

Також він додав, що всі особи з кола знайомих Ноздровської, яких зараз опитує поліція, перебувають в Україні.

Раніше перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що до розкриття вбивства правозахисниці Ірини Ноздровской будуть залучені кращі фахівці розшуку і кримінальної блоку.

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у с.Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Росошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію.

27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, й вона повідомляла про це поліцію.