США відмовилися від списку країн, біженцям з яких в'їзд заборонений

У Сполучених Штатах до останнього моменту діяла заборона на в'їзд біженцям з 11 країн, список яких ніколи не був офіційно опублікований.

Про це повідомили в міністерстві внутрішньої безпеки США, пише DW.com.

США відмовляються від практики повної заборони на в'їзд в країну біженцям з 11 країн. Замість цього біженці будуть піддаватися більш ретельним перевіркам.

У жовтні 2017 року США в цілому відновили програму прийому біженців, зробивши, однак, виняток для 11 країн, біженці з яких представляють "загрозу національній безпеці країни".

Повний список країн до сьогоднішнього дня не був опублікований офіційно. Згідно з інформацією організацій із захисту прав біженців, мова йде про Єгипет, Іран, Ірак, Лівію, Малі, Північну Корею, Сомалі, Південний Судан, Судан, Сирія та Ємен. Крім КНДР, всі ці країни - мусульманські.

Обмеження на в'їзд в США мігрантів стало однією з основних передвиборних обіцянок Дональда Трампа. Після вступу на посаду президента він видав кілька міграційних указів, які, зокрема, заборонили в'їзд в країну громадян шести країн з переважно мусульманським населенням.

Ці укази діяли з перемінним успіхом і регулярно блокувалися судами США в різних штатах і інстанціях як такі, що дискримінують людей за національною приналежністю.

23 грудня газета The New York Times викрила Дональда Трампа в зневажливих висловлюваннях про мігрантів з Афганістану, Гаїті та Нігерії.

За даними дослідницького центру Pew Research, в 2017 році темпи прийому біженців США значно скоротилися. Так, за 9 місяців США надали притулок 28 тисячам осіб. У 2016 році притулок отримали 97 тисяч осіб.