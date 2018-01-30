США отказались от списка стран, беженцам из которых въезд запрещен

В Соединенных Штатах до последнего момента действовал запрет на въезд беженцев из 11 стран, список которых никогда не был официально опубликован.

Об этом сообщили в министерстве внутренней безопасности США, пишет DW.com.

США отказываются от практики полного запрета на въезд в страну беженцев из 11 стран. Вместо этого беженцы будут подвергаться более тщательным проверкам.

В октябре 2017 года США в целом возобновили программу приема беженцев, сделав, однако, исключение для 11 стран, беженцы из которых представляют "угрозу национальной безопасности страны".

Полный список стран до сегодняшнего дня не был опубликован официально. Согласно информации организаций по защите прав беженцев, речь идет о Египте, Иране, Ираке, Ливии, Мали, Северной Корее, Сомали, Южном Судане, Судане, Сирии и Йемене. Кроме КНДР, все эти страны - мусульманские.

Ограничение на въезд в США мигрантов стало одним из основных предвыборных обещаний Дональда Трампа. После вступления в должность президента он издал несколько миграционных указов, которые, в частности, запретили въезд в страну граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением.

Эти указы действовали с переменным успехом и регулярно блокировались судами США в различных штатах и инстанциях как дискриминирующие людей по национальной принадлежности.

23 декабря газета The New York Times уличила Дональда Трампа в уничижительных высказываниях о мигрантах из Афганистана, Гаити и Нигерии.

По данным исследовательского центра Pew Research, в 2017 году темпы приема беженцев США значительно сократились. Так, за 9 месяцев США предоставили убежище 28 тысячам человек. В 2016 году убежище получили 97 тысяч человек.