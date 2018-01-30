Путін і Нетаньягу провели переговори в Москві

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Вівторок, 30 січня 2018, 02:41

Президент Росії Володимир Путін 29 січня в Москві зустрівся з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу для переговорів, присвячених сирійському конфлікту і ролі Ірану на Близькому Сході.

Про це повідомляє Радіо Совбода.

Два лідери також обговорили двостороннє співробітництво в галузі торгівлі та в культурній і гуманітарній сферах, а також "актуальні міжнародні і регіональні проблеми", включаючи мирний процес між ізраїльтянами і палестинцями і ситуацію в Сирії.

Прем’єр-міністр Ізраїлю заявив 28 січня, що він планує обговорити "різні регіональні події, посилення координації між ізраїльськими і російськими збройними силами в Сирії, а також найважливіше питання – безпеку Ізраїлю".

За повідомленням ізраїльської газети "Гаарец", Нетаньягу на переговорах у Москві супроводжував Зеєв Йолкін, ізраїльський міністр у справах Єрусалима і захисту навколишнього середовища.

У Московському єврейському музеї і Центрі толерантності Путін і Нетаньягу були присутні на відкритті виставки, присвяченої повстанню 1943 року в нацистському таборі смерті Собібор.

Після презентації прем’єр Ізраїлю заявив, що Ізраїль "готовий запобігти будь-яким спробам такого типу ідеології, в першу чергу Ірану, який говорить про свій намір знищити" Ізраїль.

Ізраїль стверджує, що не підтримує жодну зі сторін у сирійському конфлікті, але ізраїльські літаки регулярно проводять повітряні удари на території Сирії.

Ізраїльські лідери взяли на себе зобов’язання не допустити використання сирійської території Іраном для створення баз або передачі високоякісної зброї угрупованню "Хезболла", яке підтримує Дамаск.

Напередодні переговорів газета "Гаарец" написала, що Нетаньягу і Путін обговорять протидію Ізраїлю будь-яким домовленостям, які дозволили б іранським силам залишатися на території Сирії після закінчення війни, а також ядерну угоду між Іраном і світовими державами 2015 року.

Теми: Росія Ізраїль Іран Сирія
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