Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін і Нетаньягу провели переговори в Москві

Вівторок, 30 січня 2018, 01:41

Президент Росії Володимир Путін 29 січня в Москві зустрівся з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу для переговорів, присвячених сирійському конфлікту і ролі Ірану на Близькому Сході.

Про це повідомляє Радіо Совбода.

Два лідери також обговорили двостороннє співробітництво в галузі торгівлі та в культурній і гуманітарній сферах, а також "актуальні міжнародні і регіональні проблеми", включаючи мирний процес між ізраїльтянами і палестинцями і ситуацію в Сирії.

Прем’єр-міністр Ізраїлю заявив 28 січня, що він планує обговорити "різні регіональні події, посилення координації між ізраїльськими і російськими збройними силами в Сирії, а також найважливіше питання – безпеку Ізраїлю".

За повідомленням ізраїльської газети "Гаарец", Нетаньягу на переговорах у Москві супроводжував Зеєв Йолкін, ізраїльський міністр у справах Єрусалима і захисту навколишнього середовища.

У Московському єврейському музеї і Центрі толерантності Путін і Нетаньягу були присутні на відкритті виставки, присвяченої повстанню 1943 року в нацистському таборі смерті Собібор.

Після презентації прем’єр Ізраїлю заявив, що Ізраїль "готовий запобігти будь-яким спробам такого типу ідеології, в першу чергу Ірану, який говорить про свій намір знищити" Ізраїль.

Ізраїль стверджує, що не підтримує жодну зі сторін у сирійському конфлікті, але ізраїльські літаки регулярно проводять повітряні удари на території Сирії.

Ізраїльські лідери взяли на себе зобов’язання не допустити використання сирійської території Іраном для створення баз або передачі високоякісної зброї угрупованню "Хезболла", яке підтримує Дамаск.

Напередодні переговорів газета "Гаарец" написала, що Нетаньягу і Путін обговорять протидію Ізраїлю будь-яким домовленостям, які дозволили б іранським силам залишатися на території Сирії після закінчення війни, а також ядерну угоду між Іраном і світовими державами 2015 року.

Теми: РосіяІзраїльІранСирія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Усі новини...
Росія
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
Україна звільнила більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік − глава МІ6
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Останні новини
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
12:33
Збій у "Київстарі" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
12:25
У Кабміні сказали, коли сподіваються відновити роботу "Київстар"
12:20
МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку
12:13
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
12:11
Збій "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
Усі новини...
Реклама: