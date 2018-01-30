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Путин и Нетаньяху провели переговоры в Москве

Вторник, 30 января 2018, 01:41

Президент России Владимир Путин 29 января в Москве встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху для переговоров, посвященных сирийскому конфликту и роли Ирана на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Радио Совбода.

Два лидера обсудили двустороннее сотрудничество в области торговли и в культурной и гуманитарной сферах, а также "актуальные международные и региональные проблемы", включая мирный процесс между израильтянами и палестинцами и ситуацию в Сирии.

Премьер-министр Израиля заявил 28 января, что он планирует обсудить "различные региональные события, усиление координации между израильскими и российскими вооруженными силами в Сирии, а также самый важный вопрос - безопасность Израиля".

По сообщению израильской газеты "Гаарец", Нетаньяху на переговорах в Москве сопровождал Зеев Елкин, израильский министр по делам Иерусалима и защиты окружающей среды.

В Московском еврейском музее и Центре толерантности Путин и Нетаньяху присутствовали на открытии выставки, посвященной восстанию 1943 года в нацистском лагере смерти Собибор.

После презентации премьер Израиля заявил, что Израиль "готов предотвратить любые попытки такого типа идеологии, в первую очередь Ирана, который говорит о своем намерении уничтожить" Израиль.

Израиль утверждает, что не поддерживает ни одну из сторон в сирийском конфликте, но израильские самолеты регулярно проводят воздушные удары на территории Сирии.

Израильские лидеры взяли на себя обязательство не допустить использования сирийской территории Ираном для создания баз или передачи высококачественного оружия группировке "Хезболла", которая поддерживает Дамаск.

Накануне переговоров газета "Гаарец" написала, что Нетаньяху и Путин обсудят противодействие Израиля любым договоренностям, которые позволили бы иранским силам оставаться на территории Сирии после окончания войны, а также ядерное соглашение между Ираном и мировыми державами 2015 года.

Темы: РосcияИзраильИранСирия
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