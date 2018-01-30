Держдеп: Санкції проти РФ вже привели до мільярдних втрат, нові не потрібні

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Вівторок, 30 січня 2018, 03:31

Прийняті США проти російської "оборонки" законодавчі заходи вже призвели до втрат на мільярди доларів і нові санкції поки не потрібні.

Про це заявила представник Держдепу США Гетер Нойерт, передає Reuters.

"Сьогодні ми проінформували Конгрес про те, що цей закон і його реалізація стримують російські продажі в сфері оборони", - заявила вона.

"З моменту набуття чинності закону, за нашими оцінками, іноземні уряди відмовилися від запланованих або оголошених закупівель продукції російських оборонних підприємств на кілька мільярдів доларів", - додала Нойерт.

"З цією заявою адміністрація Дональда Трампа демонструє, що вона не запроваджує нові санкції відповідно до закону, який він неохоче підписав у серпні, через 6 місяців після вступу на посаду", - пише Reuters.

Члени Конгресу вимагають, щоб адміністрація використовувала санкції проти РФ в якості покарання за втручання у вибори в 2016 році.

"З огляду на тривалі часові рамки, зазвичай пов'язані з великими оборонними угодами, результати цих зусиль тільки починають ставати очевидними", - сказала Нойерт.

"З цієї точки зору, якщо закон працює, санкції щодо конкретних осіб не будуть потрібні, оскільки законодавство фактично служить стримуючим фактором", - вважають в Держдепі США.

Як відомо, згідно із законом, 29 січня адміністрація США повинна представити Конгресу так звану "Кремлівську доповідь" про російську політичну і бізнес еліти.

У Держдепі заявили, що подальші деталі містяться в секретному звіті, вже представленому Конгресу.

Теми: санкції Росія США
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