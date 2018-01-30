Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Держдеп: Санкції проти РФ вже привели до мільярдних втрат, нові не потрібні

Вівторок, 30 січня 2018, 02:31
Держдеп: Санкції проти РФ вже привели до мільярдних втрат, нові не потрібні

Прийняті США проти російської "оборонки" законодавчі заходи вже призвели до втрат на мільярди доларів і нові санкції поки не потрібні.

Про це заявила представник Держдепу США Гетер Нойерт, передає Reuters.

"Сьогодні ми проінформували Конгрес про те, що цей закон і його реалізація стримують російські продажі в сфері оборони", - заявила вона.

"З моменту набуття чинності закону, за нашими оцінками, іноземні уряди відмовилися від запланованих або оголошених закупівель продукції російських оборонних підприємств на кілька мільярдів доларів", - додала Нойерт.

"З цією заявою адміністрація Дональда Трампа демонструє, що вона не запроваджує нові санкції відповідно до закону, який він неохоче підписав у серпні, через 6 місяців після вступу на посаду", - пише Reuters.

Члени Конгресу вимагають, щоб адміністрація використовувала санкції проти РФ в якості покарання за втручання у вибори в 2016 році.

"З огляду на тривалі часові рамки, зазвичай пов'язані з великими оборонними угодами, результати цих зусиль тільки починають ставати очевидними", - сказала Нойерт.

"З цієї точки зору, якщо закон працює, санкції щодо конкретних осіб не будуть потрібні, оскільки законодавство фактично служить стримуючим фактором", - вважають в Держдепі США.

Як відомо, згідно із законом, 29 січня адміністрація США повинна представити Конгресу так звану "Кремлівську доповідь" про російську політичну і бізнес еліти.

У Держдепі заявили, що подальші деталі містяться в секретному звіті, вже представленому Конгресу.

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїРосіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Усі новини...
санкції
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Зеленський ввів санкції проти компаній Фрідмана та його партнерів
Останні новини
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
12:33
Збій у "Київстарі" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
12:25
У Кабміні сказали, коли сподіваються відновити роботу "Київстар"
12:20
МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку
12:13
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
12:11
Збій "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
Усі новини...
Реклама: