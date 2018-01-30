Госдеп: Санкции против РФ уже привели к миллиардным потерям, новые не нужны

1380 просмотров
Вторник, 30 января 2018, 03:31

Принятые США против российской "оборонки" законодательные меры уже привели к потерям на миллиарды долларов и новые санкции пока не требуются.

Об этом заявила представитель Госдепа США Хизер Нойерт, передеает Reuters.

​"Сегодня мы проинформировали Конгресс о том, что этот закон и его реализация сдерживают российские продажи в сфере обороны", - заявила она.

"С момента введения в действие закона, по нашим оценкам, иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных закупок продукции российских оборонных предприятий на несколько миллиардов долларов", — добавила Нойерт.

"С этим заявлением  администрация Дональда Трампа демонстрирует, что она не вводит новые санкции в соответствии с законом, который он неохотно подписал в августе, через 6 месяцев после вступления в должность", - пишет Reuters.

Члены Конгресса требуют, чтобы администрация использовала санкции против РФ в качестве наказания за вмешательство в выборы в 2016 году.

 "Учитывая длительные временные рамки, обычно связанные с крупными оборонными сделками, результаты этих усилий только начинают становиться очевидными", - сказала Науерт.

"С этой точки зрения, если закон работает, санкции в отношении конкретных лиц или отдельных лиц не потребуются, поскольку законодательство фактически служит сдерживающим фактором", - считают в Госдепе США.

Как известно, по закону, 29 января администрация США должна представить Конгрессу так называемый "Кремлевский доклад" о российской политической и бизнес элите.  

В Госдепе заявили, что дальнейшие детали содержатся в секретном отчете, уже представленном Конгрессу.

Темы: санкции Росcия США
powered by lun.ua
По теме
Госдеп США: Мы предупреждали РФ по поводу торговли углем КНДР 30 января 2018, 02:14
Комитет Европарламента поддержал запуск процедуры санкций против Польши 29 января 2018, 21:05
США готовятся обнародовать доклад о новых санкциях против России 29 января 2018, 19:52
Все новости
Главные новости
Госдеп: Санкции против РФ уже привели к миллиардным потерям, новые не нужны
Пентагон: россияне совершили опасный перехват самолета США над Черным морем
Главные новости дня – за 60 секунд
В МВД пояснили, законны ли патрули "дружин"
Все новости
мир

12 верблюдов дисквалифицировали с конкурса красоты через ботокс

социум

Половина украинцев не прочитала ни одной книги за последний год