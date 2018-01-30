У Держдепі США відреагували на перехоплення Росією літака над Чорним морем

Сполучені Штати висловили "найвищий рівень" стурбованості у зв'язку з небезпечною російською військовою діяльністю в небі над Чорним морем.

Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США.

"Як підтвердили Військово-морські сили США в Європі, російський СУ-27 здійснив небезпечну взаємодію з американським EP- 3 в міжнародному повітряному просторі. При цьому російський пілот наблизився на відстань 5 футів і пролетів безпосередньо перед EP-3", - йдеться в заяві.

"У той час як повітряне судно США діяло відповідно до міжнародного права, російська сторона грубо порушила існуючі угоди і міжнародне право, зокрема, Угоду 1972 року про запобігання інцидентам у відкритому морі і повітряному просторі (INCSEA)", - заявили у Держдепартаменті США .

США закликали Росію припинити такі небезпечні дії, які підвищують ризик помилки і становлять небезпеку для екіпажу обох сторін.

Раніше повідомлялося, що російський військовий літак здійснив небезпечне перехоплення літака-розвідника ВМС США "P-3 Orion" в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем біля анексованого Криму.