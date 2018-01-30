У Держдепі США відреагували на перехоплення Росією літака над Чорним морем

10053 перегляди
Вівторок, 30 січня 2018, 04:53

Сполучені Штати висловили "найвищий рівень" стурбованості у зв'язку з небезпечною російською військовою діяльністю в небі над Чорним морем.

Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США.

"Як підтвердили Військово-морські сили США в Європі, російський СУ-27 здійснив небезпечну взаємодію з американським EP- 3 в міжнародному повітряному просторі. При цьому російський пілот наблизився на відстань 5 футів і пролетів безпосередньо перед EP-3", - йдеться в заяві.

"У той час як повітряне судно США діяло відповідно до міжнародного права, російська сторона грубо порушила існуючі угоди і міжнародне право, зокрема, Угоду 1972 року про запобігання інцидентам у відкритому морі і повітряному просторі (INCSEA)", - заявили у Держдепартаменті США .

США закликали Росію припинити такі небезпечні дії, які підвищують ризик помилки і становлять небезпеку для екіпажу обох сторін.

Раніше повідомлялося, що російський військовий літак здійснив небезпечне перехоплення літака-розвідника ВМС США "P-3 Orion" в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем біля анексованого Криму.

Теми: США Росія Чорне море Крим
powered by lun.ua
По темі
ЦРУ очікує втручання РФ на майбутніх виборах в США 30 січня 2018, 06:03
Волкер: Росія допускає ширший мандат миротворців, ніж захист ОБСЄ 30 січня 2018, 05:23
Комітет з розвідки вирішив опублікувати меморандум про Трампа 30 січня 2018, 04:21
Усі новини
Головні новини
Хроніка 30 січня. Порошенко віддалився від Ющенка, а Добкін вдягнув футболку з "Беркутом"
США опублікували "Кремлівську доповідь" про олігархів Путіна
Білий дім провів секретний брифінг для Конгресу щодо санкцій проти РФ
У Держдепі США відреагували на перехоплення Росією літака над Чорним морем
Усі новини
читай!

80% сучасної та 20% класичної: як виховують читачів у США

соцмережі

Сила соцмереж: мама процитувала свого психолога і розрадила тисячі жінок