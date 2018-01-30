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ЦРУ очікує втручання РФ на майбутніх виборах в США

Вівторок, 30 січня 2018, 05:03

Росія буде намагатися вплинути і на американські вибори 2018 року.

Про це заявив глава Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Майк Помпео в інтерв'ю BBC.

"Я не спостерігаю значного зниження їхньої активності", - зазначив він.

"Я очікую, що вони будуть намагатися це зробити знову, але я впевнений, що у нас вийде провести чесні і вільні вибори", - підкреслив Помпео, додавши, що США готові протистояти цим спробам і мають достатню стійкість, щоб вони не завдали значної шкоди.

На листопад 2018 року заплановані вибори в американський Конгрес.

Як відомо, спецслужби США прийшли до висновку, що російські хакери перед американськими президентськими виборами 2016 року здійснювали кібератаки на сервери Демократичної партії, а також в ході виборчої кампанії за дорученням Москви поширювали пропаганду в соцмережах з метою вплинути на її результати на користь Дональда Трампа.

Розслідуванням втручання Росії у вибори і зв'язками адміністрації Трампа з Кремлем займається спецпрокурор Роберт Мюллер.

Сам президент Трамп досі жодного разу не визнав, що Росія намагалася вплинути на результат президентських виборів.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіярозвідка
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