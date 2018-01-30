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ЦРУ ожидает вмешательства РФ на будущих выборах в США

Вторник, 30 января 2018, 05:03

Россия будет пытаться оказать влияние и на американские выборы 2018 года.

Об этом заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео в интервью BBC.

"Я не наблюдаю значительного снижения их активности", - отметил он.

"Я ожидаю, что они будут пытаться это сделать снова, но я уверен, что у нас получится провести честные и свободные выборы", - подчеркнул Помпео, добавив, что США готовы противостоять этим попыткам и обладают достаточной устойчивостью, чтобы они не нанесли значительного вреда.

На ноябрь 2018 года намечены выборы в американский Конгресс. 

Как известно, спецслужбы США пришли к выводу, что российские хакеры перед американскими президентскими выборами 2016 года совершали кибератаки на серверы Демократической партии, а также в ходе избирательной кампании по поручению Москвы распространялась пропаганда в соцсетях с целью повлиять на ее результаты в пользу Дональда Трампа.

Расследованием вмешательства России в выборы и связями администрации Трампа с Кремлем занимается спецпрокурор Роберт Мюллер.

Сам президент Трамп до сих пор ни разу не признал, что Россия пыталась повлиять на исход президентских выборов.

Темы: СШАРосcияразведка
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