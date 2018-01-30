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АТО: Доба минула без порушень режиму тиші

Вівторок, 30 січня 2018, 07:38

Уздовж лінії розмежування сторін день і вечір минулої доби пройшли без порушень режиму припинення вогню. Єдиний обстріл з боку російсько-окупаційних угрупувань зафіксовано ще глибоко вночі.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО

"На Донецькому напрямку, близько третьої години ночі ворог впродовж сорока п’яти хвилин вів вогонь по наших оборонцях з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі населеного пункту Кам’янка. У результаті дій противника жоден український захисник не постраждав", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках оборони порушень режиму припинення вогню не спостерігалося.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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